Die Live-Tribute-Show - erstmals in Aichach



ABBA waren und sind eine der besten Popgruppen aller Zeiten. Entsprechend zahlreich sind deren Nachahmer. Während viele Shows aber vier Sternchen singend auf die Bühne stellen und den Rest vom Band abspielen, zelebrieren 10 Damen & Herren aus Prag als Abba World Revival wirklich alles live. 2003 unter Leitung des Sängers & Keyboarder Dan Hofrichter gegründet, legt die Band neben einer hervorragenden musikalischen Qualität auch Wert auf gute Choreografie und „Abba- Image". Im Repertoire sind die 30 berühmtesten Songs der SchwedINNen, u.a. „Waterloo", „Super trouper", "Mamma mia" oder auch „Chiquitita". Ihre Livequalitäten konnten Abba World u.a. schon im berühmten „Grandhotel Pupp" in Karlovy Vary, im CZ TV Kanal „Nova" oder auf dem internationalem Filmfestival Karlsbad unter Beweis stellen. In der Band spielen und singen Musiker, die auch mit Karel Gott oder Helena Vondrackova unterwegs sind. Fast alle absolvierten ein Konservatorium. In Deutschland sind Abba World seit 2007 unterwegs und schafften es in diesen 10 Jahren vom Geheimtipp zu einer sehr gefragten Showband, von der auch manche Veranstalter behaupten, sie seien "Die besten"...