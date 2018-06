Aichach : Schloss Blumenthal |

A Cappella XXL – Open Air



Greg is back – der Name ist Programm. Der Augsburger XXL-A-Cappella Chor ist zurück in Schloss Blumenthal und präsentiert sein großartiges Programm zum zweiten Mal Open Air im Innenhof.

Die ca. 35 Sängerinnen und Sänger von Greg is back bewegen sich A cappella in der Welt des Pop, Rock, R&B und Jazz auf einem Niveau, wie man es von einem Chor nur selten zu hören bekommt. Die meisten Titel des abwechslungsreichen Repertoires wurden von Chorleiter Martin Seiler speziell für Greg is back arrangiert. Sound und Stil orientieren sich dank Vokal-Perkussionist und Einzelmikrofonen für jeden Sänger eher an A-cappella-Gruppen als an klassischen Chören. In seiner noch jungen Karriere – die Gründung erfolgte im Jahre 2011 – kann der Chor nun schon auf einige wichtige Erfolge zurückblicken, unter anderem auf den Sieg in der Kategorie P (Pop, Jazz, Gospel) beim renommierten internationalen Chorwettbewerb in Budapest. Auch beim Bayerischen Chorwettbewerb 2013 ging Greg is back (punktgleich mit 2 anderen Chören) als Sieger der Kategorie Pop/Jazz von der Bühne. Beim daraus folgenden Deutschen Chorwettbewerb 2014 in Weimar sang sich der Chor auf Platz 2. Beim Bayerischen Chorwettbewerb 2017 errang Greg is back den Sieg der Kategorie Pop/Jazz sogar mit der besten Punktzahl des gesamten Wettbewerbs. Die rasant wachsende Fangemeinde, ein fantastisches Presseecho und ausverkaufte Konzerte sprechen für sich.



HINWEIS: Das Konzert findet bei schönem Wetter im Innenhof von Schloss Blumenthal statt. Bei schlechtem Wetter wird es in die TSV Turnhalle in Aichach verlegt. Die Entscheidung hierüber fällt am Donnerstag, den 12.7. und wird hier, über Facebook und die Tagespresse veröffentlicht.