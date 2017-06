44. Aichacher Stadtfest - 5. und 6. August 2017

Aichach : Innenstadt |

Bereits zum 44. Mal wird die Aichacher Innenstadt am ersten Augustwochenende zum großen Biergarten und Open-Air-Feiermeile.

Zahlreiche Aichacher Vereine und Gastronomen freuen sich schon, die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten und allerlei Getränken zu verwöhnen.

Natürlich gibt es auch ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein mit Live-Musik, Open-Air-Disko und umfangreichen Kinderprogramm ab 17.00 Uhr am Tandlmarkt.

Den Stadtfestausklang mit Weißwurstessen und Frühschoppen ab 10.00 Uhr gestalten am Oberen Stadtplatz vor dem Rathaus die bayerische Musikkabarettgruppe „Um a Fünferl a Durchanand“. Am Oberen Stadttor spielt Blasmusik beim Boandlbräu.



Öffnungszeiten:

Samstag, 5. August 2017: 17.00 - 2.00 Uhr

Sonntag, 6. August 2017: 10.00 - 14.00 Uhr

Der Eintritt für das gesamte Wochenende ist frei!





Bühnenprogramm am Samstag:

Oberer Stadtplatz: Partyband Groove President

Unterer Stadtplatz: Mario K aus dem Zillertal

Schlossplatz: Disko M1 mit eigenem Programm und Band

Bauerntanzgasse: Mauerbacher Podium

Oberes Tor: Boandlbräu-Bühne

Tandlmarkt: View Lounge Shisha-Bar mit Disko-Musik

Trommlergruppe TAM-koba an verschiedenen Orten





Kinderprogramm am Tandlmarkt:

Ballonmodellieren mit Ballon-Tom

Kinderschminken durch das Integrative Kinderhaus der Lebenshilfe Aichach-Friedberg e.V.

Bungeetrampolin-Anlage

Wasserball-Becken

Schokozügle für Kinder

Babyflug Weiß



Sonstige Aktionen:

Fahrsimulator der Kreisverkehrswacht

Rodeo Ride und Paula Print der Aichacher Nachrichten



Bühnenprogramm am Sonntag:

10.00-12.00 Uhr am Oberen Stadtplatz: Bayerisches Musikkabarett „Um a Fünferl a Durchanand“ mit Weißwurstessen und Frühschoppen

10.00-12.00 Uhr beim Boandlbräu am Oberen Tor: Weißwurstessen, Frühschoppen und Blasmusik