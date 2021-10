3G-Regeln (nicht nur zum Kirchweihfest)

Gemeinschaft, Gebet, Gutes tun.



Diese 3G Regeln präsentierten Stadtpfarrer Herbert Gugler, Pastoralreferent Markus Drößler und Gemeindeassistentin Franziska Demuth beim Jugendgottesdienst zum Kirchweihfest. Nachdem Drößler die Kirche mit einem Luftballon vermessen hatte und dabei feststellte, die Kirche ist 14 m hoch, meinte Gugler: Es kommt nicht darauf an, wie hoch eine Kirche ist, sondern dass sie ausstrahlt und hineinwirkt in die Gesellschaft“. Mit Liedern aus Sister Act, von ABBA und Aquarius gestaltete die Chorgemeinschaft "Cantabella" aus Obergriesbach und LaCoSi aus Sielenbach die Messfeier in der corona-gemäß vollbesetzten Stadtpfarrkirche musikalisch.