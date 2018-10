33. Hoagarten in Aichach

findet am Samstag, den 17. November 2018 um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Haus „St. Michael“, Schulstraße 8, statt.Organisiert wird der Hoagarten wie in all den Jahren zuvor von der AICHACHER KULTURSZENE in Zusammenarbeit mit Annemarie Stöffel.Verschiedene Volksmusikgruppen, Instumental und Gesang, versprechen ein bunt gemischtes Programm, das von Siegi Götze aus Marquartstein moderiert wird.Mitwirkende Musiker sind:- Hochberghauser Tanzlmusi aus Starnberg- Hornsteiner Duo (Zithermusi und Gesang aus dem Werdenfelser Land)- Duo Hierl/ Dicker (verschiedene Musikbesetzungen und Gesang aus Frasdorf)Kartenvorverkauf:Ab sofort sind Karten für den Hoagarten bei Annemarie Stöffel erhältlich.Telefon: 08251 1025 (Anrufe auch abends möglich)Informationen:Samstag, den 17.11.2018Beginn: 19.30 Uhr, Einlass: 19.00 UhrOrt: Pfarrzentrum „St. Michael“, Schulstr. 8Eintritt: 15 Euro / 13 Euro (Vorverkauf und Abendkasse, Kategorie I und II)VVK: bei Annemarie Stöffel, Tel. 08251 1025 (auch abends möglich)Veranstalter: AICHACHER KULTURSZENE in Zusammenarbeit mit Annemarie StöffelWeitere Auskünfte: Info-Büro der Stadt Aichach, Tel. 08251 902-0 oder Annemarie Stöffel, Tel. 08251 1025