Am Samstag 26. Januar 2019 um 20 Uhr findet der 3. Wittelsbacher Ball in der TSV-Turnhalle in Aichach statt. Der traditionelle Schwarz-Weiß-Ball wird musikalisch von der Tom-Lorenz-Band gestaltet, bietet zwei Show-Einlagen und eine Tombola zugunsten der Aichacher Bürgerstiftung. Kartenverkauf und Informationen unter www.wittelsbacherball.de oder telefonisch unter 08251 9314492.