2. Aichacher Kunstnacht: Aichach feiert die Kunst mit Mitmachangeboten, vielfältigem Kunstangebot, Künstlermarkt und ganz viel Musik

Jung, bunt und abwechslungsreich – so präsentiert sich Aichachs Innenstadt bei der 2. Aichacher Kunstnacht am Freitag, 3. Juni. Nach der corona-bedingten Zwangspause feiert Aichach die Kunst mit Mitmachangeboten, vielfältigem Kunstangebot, Künstlermarkt und ganz viel Musik. Zugleich startet an diesem Tag die Kunstmeile und die Geschäfte in der Aichacher Innenstadt haben länger geöffnet.

Graffiti am Stadtplatz

Aichacher Kunstmeile

An diesem Abend wird Aichachs Innenstadt zum Atelier – in Kooperation mit der AGA präsentieren im öffentlichen Raum und in teilnehmenden Geschäften rund 30 Künstler Gemälde, Fotos, Objekte und Skulpturen unterschiedlichster Stilrichtungen. Dazu gibt es Straßenmusik von Jazz bis Klassik sowie ein Streetpiano, an dem immer wieder wechselnde Musiker zu hören sein werden.Die Kunstnacht ermöglicht allen Besuchenden einen niederschwelligen und ganz direkten Kontakt mit unterschiedlichsten Formen der Kunst: Von klassischen Formen wie Malerei, Installation, Skulptur bis zu Straßenmalerei, Lichtkunst, Kalligrafie und Graffiti.Ein Schwerpunkt liegt bei der Kunstnacht auf dem unmittelbaren Erleben der Kunst im Moment des Entstehens. Mit vielen Teilnehmenden aus verschiedenen Bereichen der bildenden Kunst werden dabei auch Objekte gestaltet, die Teil der diesjährigen Aichacher Kunstmeile sind. Ein Beispiel dafür sind „Die Bunten“, Graffiti-Aktionskünstler aus Augsburg. Sie hatten 2019 auf einer sechs mal vier Meter großen Leinwand am Maibelisk beim Rathaus den Begriff „Freiheit“ gestaltet. 2021 gab es die Schwabenwand in der Bahnhofstraße. Man darf gespannt sein, was sich „Die Bunten“ für die Kunstnacht 2022 einfallen lassen. Sicher ist, dass man beim Entstehungsprozess Schritt für Schritt, Farbschicht für Farbschicht dabei sein kann. Und am Tandlmarkt können Besucher an diesem Abend zuschauen, wie eine große 3D-Straßenkreidemalerei entsteht.Auch Kinder kommen voll auf ihre „kreativen“ Kosten. Die Buben und Mädchen können bei einer der Mitmachaktionen der städtischen Kindergärten teilnehmen und beispielsweise Schnitzen, ein Mosaik legen, mit einer „Malschleuder“ Gemälde gestalten oder sich beim Kinderschminken in einen Schmetterling verwandeln.Ergänzt wird das Programm um einen Künstlermarkt mit viel Selbstgemachten, unter anderem handgefertigten Seifen, Töpferware und Keramik, Filzschmuck, Kalligrafie und Upcycling. Und in der Steubstraße bieten örtliche Vereine spritzigen Cocktails und kleine Schmankerl an – passend zu einer hoffentlich lauen und stimmungsvollen Sommernacht.Die Aichacher Kunstnacht ist zugleich Auftakt zur Kunstmeile, eine ziemlich einzigartige Form der Kunstausstellung. Künstler aus dem Wittelsbacher Land zeigen Bilder, Skulpturen, Fotos und Stahlplastiken im öffentlichen Raum oder in den Schaufenstern der beteiligten Geschäften im Innenstadtgebiet (eine Übersicht der teilnehmenden Einzelhändler/Banken/ Apotheken ist in Kürze zu finden unter www.aichach.de/kunstnacht). So wird die Stadt zur Freiluftausstellung mit freiem Eintritt. Sie macht die gezeigten Bilder, Fotos und Skulpturen leicht für jedermann zugänglich und baut mögliche Barrieren ab. Die Werke sind bis Ende Juli zu sehen.