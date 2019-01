100 Jahre Volkshochschule

Rückblick - Ausblick

G

roßer Geburtstag des öffentlichen Erwachsenenbildungssystems mit Verfassungsrang.

Die deutsche Volkshochschule feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.Seit 40 Jahren ist auch die Vhs Aichach-Friedberg Teil dieser Erfolgsgeschichte.Zum Festakt am 12. Januar 2019 im Kreisgut-Gewölbe Aichach lud die neue Vhs-Geschäftsführerin Susanne Gribl die Vertreter der Kommunen, also die Träger der Bildungsschmiede und deren Mitarbeiter.Die Bildungslandschaft unterliegt einem Wandel und "lebenslanges Lernen" wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger.Die Wurzeln der Volkshochschulen reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück.Das Jahr 1919 setzte den Grundstein für die Entwicklung der Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung.Ihren Ursprung haben sie allerdings schon weitaus früher, 1844 in Dänemark mit der Gründung von Heimvolkshochschulen.Nach die Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden der Vhs Landkreis Aichach-Friedberg, Klaus Habermann, 1. Bürgermeister der Stadt Aichach und den Grußworten vonDr.Klaus Metzger, Landrat des Landkreises Aichach-Friedberg und Wilhelm F. Lang, Verbandsdirektor des Bayerischen Volkshochschulverbandes folgte der Vortrag über: " Gesellschaft im Umbruch - des Jahr 1919 in der Region" von Christoph Lang, Leiter des Stadtarchivs und Stadtmuseums Aichach.Nach einer kurzen Pause referierte Professorin Dr. Elisabeth Meilhammer von der Universität Augsburg, Lehrstuhl für Pädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenen- und Weiterbildung über: " 100 Jahre Volkhochschule - 100 Jahre Erwachsenenbildung in öffentlicher Verantwortung".Demokratie braucht informierte und geschulte Bürger. Die Volkshochschulen leisten Arbeit im Geiste der freien Wissenschaft, öffnen und weiten den Horizont.Am Abschluss bedankte sich Frau Gribl noch bei alle Festrednern und langjährigen Vhs- Mitarbeitern.Die Festveranstaltung wurde von Siegfried und Gisela Bradl musikalisch umrahmt.Mit einem sehr interessanten und informativen Festakt feierte die Vhs Aichach-den großen Geburtstag des öffentlichen