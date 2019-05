1. Aichacher Kunstnacht mit Straßenmusik und Graffiti am Rathaus

Die Klänge von Zigeuner- und New Orleans-Jazz, Saxofon, Street-Pianos und Handpan klingen vom Oberen bis zum Unteren Tor. Am Rathaus wird eine große Leinwand von Graffiti-Künstlern gestaltet, von der Steubstraße bis zur Pfarrkirche Gebäude in bunte Lichter gehüllt. Kinder basteln, malen oder verzieren Quarkgebäck in Aichi-Form. Jung, bunt und abwechslungsreich – so präsentiert sich Aichachs Innenstadt bei der 1. Aichacher Kunstnacht am Freitag, 7. Juni. Dazu haben die teilnehmenden Geschäfte in der Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet. Zugleich startet an diesem Tag die Kunstmeile und das Pfälzer Weinfest.

Aichacher Kunstmeile

Pfälzer Weinfest

An diesem Abend wird Aichachs Innenstadt zum Atelier – im öffentlichen Raum und in teilnehmenden Geschäften präsentieren rund 30 Künstler Gemälde, Fotos, Objekte und Skulpturen unterschiedlichster Stilrichtungen. Zum Teil finden dort auch Aktionen statt: Es werden T-Shirts bemalt, man kann sich schminken lassen, einem Tätowierer bei seiner Arbeit zuschauen oder einen Blick in eine Goldschmiedewerkstatt werfen, Grußkarten verzieren und vieles mehr.Dazu ist eine Installation des Leuchtkünstlers Robert Schabbach von der Steubstraße bis zur Stadtpfarrkirche geplant. Graffiti-Aktionskünstler sprühen am Maibelisk bei Rathaus den Wert „Freiheit“ auf eine sechs mal vier Meter große Leinwand. Außerdem können Jugendliche bei einem Graffiti-Workshop ihr eigens Kunstwerk gestalten. Im Rahmen eines Kunstprojektes des Kindergartens Holzgartenstraße werden am Sparkassenbrunnen Hundertwasser- und Miro-Stühle gezeigt. „Pack den Zopf beim Schopf!" heißt eine Kunstinstallation von Schülern des Deutschherren-Gymnasiums zum Thema "Recycling", zu sehen am Oberen Tor. Und am Tandlmarkt können Besucher an diesem Abend zuschauen, wie eine große 3D-Straßenkreidemalerei entsteht.Dazu gibt es Straßenmusik mit dem Trio Tzigane, der BrazzeriaBrassBand aus Augsburg, der Handpan-Spielerin Nicole Rector, dem Duo Vogg-Fritscher (Saxofon und Klavier) sowie Stefan Immler am Street-Piano. Zum musikalischen Genuss gibt es kulinarische Schmankerl, etwa Spiralkartoffeln, Schokofrüchte, Waffeln, Ofenkartoffeln und Flammkuchen sowie eine Café-Bar.Am Stadtplatz ist außerdem die Ausstellung zum ThomasWechsPreis, dem regionalen Architekturpreis des BDA Bayern für Schwaben, zu sehen. Er zeichnet alle drei Jahr herausragende Projekte im Regierungsbezirk Schwaben aus. Und im Köglturm stellt die Künstlergruppe AIC Creativ aus. Im San-Depot ist eine Ausstellung das Aichacher Kunstvereins zu sehen. Außerdem gibt es kunsthistorische Führungen durch die Aichacher Stadtpfarrkirche (18 und 19.30 Uhr) und eine Baustellenführung durch die Obere Vorstadt (Treffpunkt ist um 18 Uhr das Schützenheim).Auch Kinder kommen voll auf ihre „creativen“ Kosten. Dabei darf Aichi, das neue Maskottchen der Stadt Aichach, natürlich nicht fehlen. Buben und Mädchen können einen Perlenbaum basteln, Holzobjekte bemalen, gebackene Aichi verzieren, einen Aquarellkurs besuchen oder sich bei Kinderschminken und dem Kindertheater "Kamishibai" vergnügen.Die Aichacher Kunstnacht ist zugleich Auftakt zur Kunstmeile, eine ziemlich einzigartige Form der Kunstausstellung. Künstler aus dem Wittelsbacher Land zeigen Bilder, Skulpturen, Fotos und Stahlplastiken im öffentlichen Raum oder in den Schaufenstern der beteiligten Geschäfte, die alle Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Aichach e. V. (AGA) sind. So wird die Stadt zur Freiluftausstellung mit freiem Eintritt. Sie macht die gezeigten Bilder, Fotos und Skulpturen leicht für jedermann zugänglich und baut mögliche Barrieren ab. Die Werke sind bis 5. Juli zu sehen.Eine schöne Tradition zu Pfingsten ist das Pfälzer Weinfest. Seit über 25 Jahren findet es immer nun schon in Aichach statt. Von Freitag, 7. Juni, bis Pfingstmontag, 10. Juni, laden die Nußdorfer Winzer von den Weingütern Otto Pfaffmann und Jürgen Rummel auf den Schlossplatz ein. Besucher können sich die guten Tropfen aus der Pfalz und Spezialitäten wie Bratwurst und Flammkuchen schmecken lassen.