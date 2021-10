RAHAB - eine Musical-Geschichte

Aichach : Christus Forum Aichach |

RAHAB

geglaubt. gewagt. gerettet.

Ein berührender Abend von und mit Christine Sieg



Wir möchten Sie am



Freitag, den 3. Dezember 2021 um 19.30 Uhr



mit hineinnehmen in die beeindruckende Geschichte der Hure Rahab aus der Bibel, vorab nachzulesen im 2. Kapitel des Buchs Josua. Rahab war eingesperrt in ihrem Leben und machtlos, irgendetwas daran zu ändern. Doch in ihrem Herzen brannte eine Sehnsucht und Gott erhörte diese Sehnsucht und schenkte ihr ein neues Leben.



Komponiert und zusammengestellt wurde diese Musical-Geschichte von der Musikerin und Referentin Christine Sieg, die bereits das Leben der Ruth aus der Bibel erfolgreich vertont hat. Manche kennen Christine Sieg als Referentin unseres Frauenverwöhnfrühstücks.

Genießen Sie einen stimmungsvollen adventlichen Abend und lassen Sie sich berühren durch die tiefen Lieder, Klaviermusik, Bilder und Texte.



Der Eintritt ist frei, wir freuen uns jedoch über eine Spende. Es gilt Maskenpflicht beim Rein- und Rausgehen, am Platz kann die Maske abgenommen werden. Es wird kein 3G-Nachweis benötigt.

Wegen der Platzbegrenzung bitten wir um rechtzeitige Anmeldung per E-Mail: joerg.nabor@gemeinde-cfa.de (Jörg Nabor, Pastor des Christus Forum Aichach).



Christus Forum Aichach

Augsburger Straße 23

(I. Stock, Treppenaufgang auf der Rückseite von Depot)

86551 Aichach