Frauenverwöhnfrühstück am 14.10.2017 im Christus Forum Aichach

Aichach : Christus Forum Aichach |

Am Samstag, den 14.10.2017, 9 Uhr findet in den Räumen des Christus Forum Aichach, unser Frauenverwöhnfrühstück statt.

Hierzu laden wir alle Frauen, die sich bei einem guten Frühstück, netter Unterhaltung und einem Vortrag unserer Referentin, Frau Christine Schabel, verwöhnen lassen möchten, sehr herzlich ein.

Christine Schabel ist verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von 16 und 19 Jahren und lebt mit ihrer Familie in Aichach. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Arbeit mit Frauen und ist als Referentin bei verschiedenen Frauenfrühstückstreffen und Freizeiten unterwegs. Ihr Thema „Den Hunger meiner Seele – wie stille ich ihn?“ – entwächst ihrem Herzenswunsch, dass Frauen erkennen, welchen Wert ihnen Gott gegeben hat und welche Stärke daraus hervorgeht, um den Anforderungen des Lebens begegnen zu können.

Wir bitten um Anmeldung per E-Mail: buero@gemeinde-cfa.de bis zum 10.10.2017 (Anmeldeschluss) sowie um einen freiwilligen Kostenbeitrag von 7,50 € für das Frühstück.



Christus Forum Aichach

Augsburger Straße 23 (I. Stock über Depot)

86551 Aichach