Frauenverwöhnfrühstück am 12.10.2019 im Christus Forum Aichach

Im Anschluss an das Frühstück hat Frau Dr. Lydia Steinhauer, Lehrerin, Ehefrau und Mutter von zwei Kindern, sehr humorvoll einen Vortrag zum Themagehalten.Oftmals fällt es uns viel leichter, fremde Menschen mit ihren Ecken und Kanten anzunehmen, als uns das bei den wertvollsten, liebsten und wichtigsten Menschen in unserem Leben, unserer Familie, gelingt. Dies resultiert zum einen daraus, dass wir an uns selbst zu hohe Erwartungen stellen und zu wenig barmherzig mit uns selbst umgehen. Zum anderen definieren wir unseren Wert oftmals über andere Menschen anstatt über Gott und machen uns Gedanken, ob wir deren – vermeintlichen – Ansprüchen genügen können.Ein Ausweg kann sein, sich tägliche Auszeiten zu nehmen, um im Gebet Ruhe und Kraft zu tanken. Gnädig mit uns selbst umzugehen schafft die Voraussetzung, um auch anderen Menschen und v.a. unseren Liebsten mit Barmherzigkeit zu begegnen und über so manche Unzulänglichkeiten hinwegzusehen.