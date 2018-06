Zwei Tage Fest und Feuer in Inchenhofen

Heimatverein Inchenhofen freut sich über großen Zulauf beim Johannisfeuer und Grillfest

Der Heimatverein St. Leonhard veranstaltete in Inchenhofen zwei feierliche Tage mit großem Kinderprogramm. Das Festwochenende begann am Freitagabend mit einem traditionellen Johannisfeuer. Speis und Trank bei muskalischer Unterhaltung fanden aufgrund der kühlen Witterung im statt vor dem Bauhof statt. Alleinunterhalter „Mecki“ Gärtner sorgte für eine stimmungsvolle Unterhaltung und ermunterte die zahlreichen Besucher zum Mitsingen, Schunkeln und Tanzen.Für die Kinderboten die Leahada Oldtimerfreunde Bulldogfahrten an. Zur Dämmerung starteten vor allem die Kinder ihren Fackelzug durch den Ort. Zurück am Bauhof zündeten die Kinder mit ihren Fackeln das Johannisfeuer an. Mit Begleitung der Steirischen stimmten die Besucher rund um das Feuer bekannte Volkslieder an.Der Besucherandrang beim Grillfest am Sonntag übertraf alle Erwartungen. Das bunte Unterhaltungsprogramm für Kinder mit Hüpfburg, Torwandschießen, Kinderschminken und Zöpfchenflechten zog zahlreiche Familien zum Festplatz. Bei schönstem Wetter waren rasch alle Plätze im und vor dem Bauhof restlos besetzt. Aufgrund des großen Zulaufs war ein Teil der Spezialitäten wie der Burgunderbraten und die Lammspezialitäten bald ausverkauft. Für musikalische Unterhaltung beim Mittagessen sorgte die Jugendkapelle des Musikvereins Hollenbach-Inchenhofen. Am Nachmittag klingt das Festwochenende bei Kaffee, Kuchen und Eis aus.