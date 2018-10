Zum Ferienabschluss ins Klein-Kinder-Kino!

Das Erlebnis Kino auch den ganz Kleinen näher bringen, die ersten Schritte in die große Welt des Films wagen und erleben, dass Kino nicht nur Film bedeutet...Beim Klein-Kinder-Kino am 04. November im Cineplex Aichach.Neben einem ausgewählten Filmprogramm gibt es auch viele kleine und große Aktionen, dazu gehört zum Beispiel das beliebte Glücksrad, Kinderschminken und natürlich jede Menge mehr. Manchmal kommt der lebensechte Minion auch höchst persönlich zu Besuch!Die Filme werden mit angepasster Lautstärke, ohne Fremdwerbung und ausschließlich in 2D präsentiert, um einen entspannten Besuch zu garantieren.Das Klein-Kinder-Kino findet immer am letzten Sonntag der Ferien statt. Der Eintrittspreis beträgt kleine 4,50 € pro Person auf allen Plätzen.Weitere Informationen zum Programm sowie Tickets gibt es unter: