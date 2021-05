Die Stadt Aichach und der Motorsport Club Lech-​Schmuttertal e.V. im ADAC haben in Corona-Zeiten eine neue Rallye-​Idee entwickelt. Denn vieles, was Spaß macht an einer Oldtimer-​Rallye, ist nach wie vor nicht verboten. Vor allem das Fahren bei schönem Wetter. Also auf zur Wittelsbacher Gründerstädte-​Rallye!

Einfach Mitmachen und Gewinnen!

Startberechtigt sind Automobile und Motorräder, Old- und Youngtimer, die bis 31.12.2000 erstmalig zugelassen wurden und ein KFZ-Kennzeichen mit AIC oder FDB haben. Die Strecke und der Startzeitpunkt sind frei wählbar. Also egal, wo die Teilnehmer im Wittelsbacher Land wohnen, die Rallyestrecke liegt immer vor ihrer Haustür. Auch die Länge der Tour kann selbst bestimmt werden. Allerdings dürfen nur Ortschaften angefahren werden, die im Landkreis Aichach-Friedberg oder in den Landkreisen Augsburg, Dachau und Neuburg/Schrobenhausen liegen. Gewertet werden nur angefahrene Orte, deren Anfangsbuchstaben das Wort GRÜNDERSTÄDTE ergeben.Als Nachweis der angefahrenen Etappenziele dienen Bilder, analog oder digital, mit dem das Team sein Teilnehmerfahrzeug zusammen mit dem jeweiligen Ortsschild fotografiert hat. Das Nummernschild des Teilnehmerfahrzeuges muss lesbar sein und alle Ziele müssen mit demselben Fahrzeug angefahren werden. Eine Mehrfachteilnahme mit einem weiteren Fahrzeug ist möglich.Die Reihenfolge, in der die Orte angefahren werden, ist freigestellt. Es gilt jeweils der erste Buchstabe des Ortsnamens auf dem gelben Ortsanfangs-Schild. Orte mit grünem Ortshinweisschild werden nicht gewertet. Auch für die doppelt vorhandenen Buchstaben R, E, D und T müssen jeweils verschiedene Orte angefahren werden. Für Ä kann ein Ort mit A und für Ü ein Ort mit U verwendet werden.Sobald alle Fotos der Buchstabenfolge komplett sind, bitte unter www.mc-lech-schmuttertal.de auf der Seite der Wittelsbacher Gründerstädte-Rallye auf Hochladen klicken und dann die Bilder hochladen oder per Post an den MC Lech-Schmuttertal e.V. (c/o Richard Miller, Holzbachstraße 27, 86356 Neusäß) schicken. Einsendeschluss ist der 1. August 2021. Die Siegerehrung und Übergabe der Preis findet im Rahmen der Wittelsbacher Oldtimerschau am 15. August 2021 in Aichach statt.