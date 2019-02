Weltladen pflegt seine Kontakte

2013 konnte Elisabeth Schlaphof mit der Firma Akar fairtrade die Werkstätten für Weberei, Filzerei und Klangschalenherstellung von New Sadle in Kathmandu besuchen.Durch diesen privaten Kontakt kam der Besuch im Weltladen zustande, eine gemütliche Kaffeerunde und eine Stadtbesichtigung in englischer Sprache schlossen sich an.