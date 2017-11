Vorbereitung auf den Christkindlmarkt - fleißige MCler arbeiten trotz widriger Wetterbedingungen schnell am Aufbau

Duft von Lebkuchen, Bratswürsten, Jagatee und Glühwein liegt dann wieder in der Luft. Der Aichacher Christkindlmarkt eröffnet am Freitag den 01.12.17 um 17 Uhr seine Pforten.Die Mitglieder des MC Aichach e.V. waren schon fleißig und haben am letzten Wochenende ihre Motorsporthüttn aufgebaut. Bei strömenden Regen half man geschwind zusammen und hatte in knapp 2,5 Stunden die Arbeit erledigt. Mit einer deftigen Brotzeit wurde der Aufbau abgeschlossen. Unser Vorstand Heinz Mannweiler wird noch unter der Woche die restliche Dekoration anbringen, sodass die Hütte wieder in festlichem Glanz für seine Besucher erscheint.Damit steht für Aichach und seine Gäste auch dieses Jahr wieder leckerer Kinderpunsch, Glühwein und der berühmte MC-Jagatee bereit.Vielen Dank an die Helfer für den Aufbau - wie immer eine tolle Leistung! Danke auch jetzt schon an alle die sich in diesem Jahr am Standdienst und Co. beteiligen.Wir helfen Weihnachtsstimmung nach Aichach zu zauber!Leider konnten das Trainerteam Norman Stolz (1. Jugendleiter) und Christian Schula (stv. Sportleiter) in diesem Jahr nicht am Aufbau teilnehmen. Sie hatten ein weiteres Seminarwochende und legten dabei erfolgreich ihre Prüfung zum Lizenztrainer der Deutschen Motosportjugend ab. Herzlichen Glückwunsch zu einer weiteren hochrangigen Fortbildung, was dem Jugendtraining des MC weitere Qualität verleiht.