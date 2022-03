Treffen von Old- und Youngtimern in Aichach

Je nach den dann geltenden Corona-Regeln werden die Old- und Youngtimer ab 9.30 Uhr auf dem Aichacher Stadtplatz oder dem Aichacher Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße aufgestellt. Nach der Begrüßung durch Ersten Bürgermeister Klaus Habermann starten die Teilnehmer gegen 11 Uhr zu einer Rundfahrt durch das Wittelsbacher Land. Die Oldtimer kehren ab 14 Uhr wieder in die Innenstadt oder zum Volksfestplatz zurück, wo eine Jury die Bewertung der Fahrzeuge vornimmt. Gegen 15 Uhr werden die schönsten Oldtimer prämiert.Weitere Informationen und Anmeldung beim MC Lech-Schmuttertal, Telefon 0821/48688805 oder E-Mail: vorstand@mc-lech-schmuttertal.de