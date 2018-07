Transsillvanisches Sommerfest im CINEPLEX Aichach

Aichach : Cineplex Aichach |

Das CINEPLEX Aichach startet mit einem transsilvanischen Sommerfest in die letzte Schulwoche. Am Samstag, den 21. Juli finden tolle Aktionen rund um den Film „Hotel Transsilvanien 3“ im Aichacher Kino statt.



Ab 14 Uhr können die kleinen Besucher Monster basteln, in lustigen Gruselkisten wühlen und bei monstermäßige Spiele kleine Preise gewinnen.

Dazu gibt es für jeden Besucher einen grünen Wackelpudding „Blobby“, um sich auf den nächsten Teil vom beliebten Kinderfilm „Hotel Transsilvanien“ einzustimmen.



Und für alle Kinder, die als Vampir oder Monster verkleidet kommen, hat das CINEPLEX Aichach noch eine Monster-Überraschung vorbereitet.



Der Film „Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub“ startet dann um 15 Uhr in 2D.

Karten gibt es für 5 € auf allen Plätzen (zzgl. Zuschläge für D-Box) an der Kinokasse oder auf der Homepage www.cineplex.de/aichach