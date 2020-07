Anzeige

Stadtführungen in Aichach

Nach drei Monaten Pause sind im Juli wieder die kostenlosen Stadtführungen in Aichach gestartet. Besucher wie Einheimische können bei einem rund 90-minütigen Spaziergang durch die Aichacher Altstadt dabei viel über die Geschichte des Stadtplatzes mit seinen stattlichen Bürgerhäusern und den zwei imposanten Stadttoren erfahren.

Während der Sommermonate geht es immer schon um 9.30 Uhr los, nachdem es um 11 und 14 Uhr auch noch Stadtführungen im Rahmen der Bayerischen Landesausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ gibt. Treffpunkt ist am Unteren Tor vor dem Eingang zum Wittelsbacher Museum. Termine sind9. August, 13. September, 11. Oktober und 8. November.

Aufgrund der Corona-Auflagen können nur 15 Personen je Führung teilnehmen. Daher ist eine Anmeldung erforderlich (Telefon 08251/8614763 oder 8614764). Tickets können aber auch persönlich in der Stadt-Info (Stadtplatz 40) abgeholt werden. Die Stadt-Info ist bis 8. November täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Ab Dezember findet die kostenlose Stadtführung dann wieder um 14 Uhr statt.

Informationen zu den Stadtführungen finden Sie auch unter www.aichach.de.

