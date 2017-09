Spezialitätenwirte im Wittelsbacher Land übergeben Spende

darf sich das Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach freuen. Das Geld stammt von den „Spezialitätenwirten im Wittelsbacher Land“. Der Gastronomen-Verein hatte sein diesjähriges Laurentiusfest in Kühbach abgehalten. Dessen Erlös wird traditionell einem wohltätigen Zweck zugeführt, diesmal dem örtlichen Pflegeheim. Mit dem Laurentiusfest feiern die elf Spezialitätenwirte jeden Sommer den Patron der Köche und servieren den Besuchern feine Schmankerl aus regionalen Zutaten. In Kühbach war das gegrillter Wittelsbacher Weideoxe, eine nur im Landkreis Aichach-Friedberg gepflegte Rasse. Bei der Spendenübergabe im Gasthof Burghof in Oberwittelsbach vorne von links: Baron Federico von Beck-Peccoz, Vorsitzender des Pfarrer-Knaus-Heim e.V., Hildegard Haugg, Spezialitätenwirtin im Gasthof zum Schloss in Stätzling, und Heimleiter Klaus Ponkratz. Im Hintergrund die Spezialitätenwirte.