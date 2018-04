Sektpreview: Madame Aurora und der Duft von Frühling

Aichach : Cineplex Aichach |

Am 24. April um 20 Uhr zeigt das CINEPLEX Aichach in der Ladies First Preview "Madame Aurora und der Duft von Frühling".

Erlebt eure exklusive Kinopreview mit tollen Filmen zum Verlieben, Lachen, Weinen und Träumen. Ein Piccolo Scavi & Ray und die aktuelle Ausgabe der Jolie sind inklusive.



Die lebensfrohe Aurora (Agnès Jaoui) hat zwei Töchter, ist geschieden und steht mitten im Leben. Doch plötzlich wird ihre Welt durcheinandergewirbelt: Aurora erfährt, dass sie Großmutter wird, fliegt aus ihren Job und muss zu allem Überfluss feststellen, dass Älterwerden nicht so einfach ist. Von Beratungsterminen beim Jobcenter, verrückt spielenden Hormonen, Konflikten mit ihren Töchtern und misslungenen Dates, wird Aurora mit den Herausforderungen des Lebens konfrontiert. Als Aurora dann ihrer Jugendliebe Christophe wiederbegegnet, wird aber alles noch einmal ganz anders. Mit Hilfe ihrer besten Freundin Mano und ihren beiden Töchtern erlebt Aurora mehr und mehr, dass man etwas loslassen muss, um neu beginnen zu können.