Schwabenstädte: Neue Broschüre und Radlkarte erhältlich

Aufgrund der großen Beliebtheit erhielt die Radkarte „Rad-Rundtour von Schwabenstadt zu Schwabenstadt“ eine Neuauflage. Auf beinahe 500 Kilometer verbindet der Radweg die einzelnen Orte und schafft eine große Radrundtour durch die sehenswerten Schwabenstädte in Bayern.Wie bereits in den vergangenen Jahren gibt es auch heuer wieder das große Schwabenstädtequiz mit zahlreichen Gewinnen, die zum Besuch der einzelnen Orte einladen.Beide Broschüren sind ab sofort kostenlos in den Touristinformationen der Schwabenstädte in Bayern erhältlich, unter anderem im Aichacher Rathaus.