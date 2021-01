Das Jahresthema 2020 lautet „Schwabenstädte „natürlich“ erleben“. Denn in den 18 Städten zwischen Ries und Allgäu gibt es nicht nur beeindruckende Sehenswürdigkeiten, historischen Bauten, Baudenkmälern und Kunstwerken aus allen Epochen zu sehen. Sie bieten auch jede Menge Naturerlebnisse zwischen und rund um ihre Mauern, seien es nun Garten- und Parkanlagen, Wanderwege und Erlebnispfade oder Badeseen. Gerade in der Verbindung von Natur und Kultur können in den Schwabenstädten spannende Tagestouren und Städtereisen zusammengestellt werden.Wie bereits in den vergangenen Jahren gibt es in der Broschüre wieder das große Schwabenstädtequiz mit zahlreichen Gewinnen.Und wer gleich mehrere Schwabenstädte auf einmal erleben und dabei auch die Landschaft dazwischen kennenlernen möchte, kann diese wunderbar mit einer Radtour kombinieren. Die aktuelle Radkarte „Von Schwabenstadt zu Schwabenstadt“, die auf beinahe 500 km Radweg die einzelnen Orte verbindet, ist wie die Broschüre kostenlos in den Touristinformationen der Schwabenstädte in Bayerisch-Schwaben erhältlich, unter anderem im Aichacher Rathaus. Solang das Rathaus für Parteiverkehr geschlossen ist, kann sie auch telefonisch unter 08251/902-0 oder per Mail an infobuero@aichach.de angefordert werden.