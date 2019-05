Retriever-Ausstellung im Park des Sisi-Schlosses

Geprüft werden alle sechs Retrieverrassen, nicht nur die bekannten Golden Retriever und Labrador, sondern auch der Chesapeake-Bay, der Curly-Coated, der Flat-Coated und die kleine Rasse der Nova-Scotia-Duck-Tolling-Retriever. Das bedeutet so viel wie „neu-schottländischer Enten anlockender Apportierhund“.In Unterwittelsbach werden ab 9.30 Uhr die jeweils typvollsten und auf Grund ihrer Tageskondition „schönsten“ Vertreter der Rassen ermittelt. Neben dem besten Veteranen und dem besten Hund in der Jüngstenklasse, der Zucht- und Nachzuchtgruppe wird an diesem Tage auch der „BIS“ Best in Show (Bester Hund der Ausstellung) gesucht.Das besondere an der Wochenend-Veranstaltung ist die Kombination zwischen „Show“ (Aussehen) und „Work“ (Arbeit). So gehen am Tag nach der Ausstellung beim Sisi-Schloss die meisten Hunde in den Workingtest. Dabei stellen die Retrieverrassen (engl. to retrieve: zurückbringen, apportieren) ihre Apportieranlagen unter Beweis. Der Hund mit den meisten gesammelten Punkten aus den zwei Tagen wird Gewinner der „Work & Show 2019“.Der Eintritt zu der Retriever-Ausstellung ist frei.