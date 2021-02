Anzeige

Osteraktion: Aichachs Innenstadt wird bunt

Im Fränkischen und in Nordschwaben ist es Brauch, an Ostern die Brunnen mit Eiern und Buchszweigen festlich zu schmücken. Auch die Aichacher Innenstadt wird sich in diesem Jahr mit bunten Ostereiern schmücken. Die sind allerdings um einiges größer, genauer gesagt sind sie rund 80 Zentimeter hoch. Ab voraussichtlich Mittwoch, 10, März, sind die 30 Eier in der Innenstadt zu sehen.

Bei der Osteraktion handelt es sich um eine gemeinsame Initiative der Stadt Aichach und der Aktionsgemeinschaft Aichach, kurz AGA. Sie will dazu beitragen, dass in der Stadt wieder Leben herrscht – bunt und fröhlich für Jung und Alt. Denn auch wenn Fastenzeit ist, sind die kommenden Wochen doch auch stark verbunden mit der Vorfreude auf Ostern. Das Ei ist ein christliches Symbol der Auferstehung, aber auch für das wachsende Leben nach dem Winter. Im übertragenen Sinne steht es in diesem Jahr vor allem dafür, dass nach dem - bis dahin hoffentlich beendeten - Lockdown die Innenstadt wieder auflebt, wirtschaftlich wie kulturell. Daher unterstützen die Stadt Aichach und die AGA die Aktion auch finanziell.

Zusätzlich werden sich auch einige Aichacher Kindergärten beteiligen. Die Kinder malen bunte Ostereier, die rund um das Rathaus aufgehängt werden. Aichachs Innenstadt wird also richtig bunt und österlich und lädt so garantiert zu einem Stadtbummel ein!

Sollte es Corona-bedingt möglich sein, startet die Aktion am Mittwoch, 10. März, und läuft bis einschließlich Ostermontag, 5. April.



Gefällt mir