Nistkästen gegen Eichenprozessionsspinner

Insgesamt wurden von den Kindern und Jugendlichen 15 Nistkästen für Meisen gebaut. Die Meisen sollen die Population von Eichenprozessionsspinnern im Zaum halten. Daher wurden die Kästen rund um den Mandlachsee an verschiedenen Bäumen befestigt. Wichtig ist, dass die Kästen nicht an den Eichen selbst befestigt werden, damit die Eichenprozessionsspinner noch bekämpft werden können, falls dies notwendig sein sollte.Vielen Dank an den Bauhof Pöttmes, der das notwendige Holz als Spende zur Verfügung gestellt hat. Die Kinder konnten es sich samt Bauanleitung abholen und hatten riesigen Spaß beim Handwerkern.