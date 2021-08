Nachtwächterführung und zwei Stadtführungen im September

Wer Aichach geführt erleben will, hat dazu auch im September wieder mehrmals die Gelegenheit:

Am Samstag, 11. September, lädt Nachtwächter Franz Gutmann wieder zu einer Führung durch Aichachs Altstadt ein. Neben der Stadtgeschichte und den Sehenswürdigkeiten bekommen die Teilnehmer Anekdoten aus dem Leben und der Aufgabe der Nachtwächter erzählt. Ab dem 14. Jahrhundert standen Nachtwächter in Diensten der Stadt Aichach, letzte Aufzeichnungen gibt es aus der Zeit um 1880. Treffpunkt für die Nachtwächterführung ist um 20.30 Uhr der Eichenhain am Tandlmarkt (vor dem Verwaltungsgebäude). Diese Führung ist kostenlos.Gleich am nächsten Tag geht es vormittags weiter mit der nächsten Führung. Im Mittelalter erlebte Aichach eine Blütezeit. Unter dem Schutz der Wittelsbacher Herzöge entwickelte sich innerhalb der Stadtmauern ein starkes wirtschaftliches Zentrum. Bei dem rund 90-minütigen einen Rundgang durch die Aichacher erfahren die Teilnehmer am Sonntag, 12. September, viel über die Stadtgeschichte und entdecken, wie das Mittelalter Aichach bis heute prägte.Am Sonntag, 26. September, können Interessierte dann an der Führung „Stadt im Wandel“ teilnehmen. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich das Stadtbild Aichachs nur wenig verändert, war immer noch stark mittelalterlich geprägt. Doch mit dem Bau des Bahnhofes begann sich die kleine Landstadt langsam zu einem Mittelzentrum zu entwickeln. Bei dieser Führung, die eng an die Ausstellung "Stadt im Wandel - vom Mittelalter zur Smart City" anknüpft, geht es um die Entwicklungen Aichachs in den vergangenen 150 Jahren.Treffpunkt für die beiden Stadtführungen ist jeweils um 10.30 Uhr am FeuerHaus. Die Führung kostet pro Person 2,00 €, für Besitzer des Aichacher Kulturtickets ist sie kostenlos!Für alle Führungen gilt: Aufgrund der Corona-Auflagen können derzeit nur 15 Personen je Führung teilnehmen. Daher ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 08251/8614750 oder direkt im FeuerHaus.Informationen zu den Stadtführungen finden Sie auch unter www.aichach.de.