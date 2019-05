Muttertags-/Vatertagsfahrt des VdK OV Aichach nach Ettal und Schloss Linderhof

Dann folgte die Besichtigung und Führung durch die Klosterkirche Ettal und der schönen Sakristei.Die Aufnahme Mariens in den Himmel ist Inhalt des monumentalen Gemäldes von Martin Knoller am Hochaltar. Sehr schnell ist das Gnadenbild, das der Kaiser Ludwig der Bayer im Jahr 1330 aus Italien nach Ettal brachte, über die Grenzen Ettals hinaus zum Ziel ungezählter Beter und Wallfahrer bis heute geworden.Nach dem Mittagessen im „Ludwig der Bayer“ war der nächste Programmpunkt Schloss Linderhof. Aufgeteilt in 2 Gruppen erfuhren wir sehr viel Interessantes über das Schloss von König Ludwig II. Es wurde als einziger Schlossbau zu Lebzeiten von König Ludwig II. vollendet und ist auch das einzige, das voll ausgebaut und auch länger von ihm bewohnt wurde.Auf dem Heimweg folgte noch ein kurzer Halt an der Pfarrkirche „Mariä Geburt“ in Rottenbuch. Die Baustile Romanik, Gotik und Rokoko sind selten so verschmolzen wie in Rottenbuch.Nach einer kleinen Stärkung ging es auf direktem Weg zurück nach Aichach.