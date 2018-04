Mittelalterliche Markttage 2018 – Präsentation auf der afa und neue Homepage

Bei der Stadt Aichach sind die Vorbereitungen für die Mittelalterlichen Markttage bereits im vollem Gange. Die meisten Künstler für das Bühnenprogramm und die Recken für das Ritterturnier sind engagiert, Vereine und Gruppen planen Lagerleben und Aktionen. Damit möglichst viele Besucher vom 7. bis 9. September kommen, präsentiert die Stadt Aichach die Mittelalterlichen Markttage am Stand des Landkreises Aichach-Friedberg auf der Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) 2018.

In der Schwabenhalle ist noch bis zum Sonntag, 15. April, ein mittelalterliches Lager mit Wohnzelt, Bett und Truhe, einem Lagerfeuer mit Sitzgruppe und einer großen Tafel aufgebaut. Die Ausstattung stammt von den Freunden des Mittelalters Aichach e.V. und der Stadt selbst, auch personell ist der Verein in Augsburg vertreten und unterstützt die Stadt. Das Standpersonal ist selbstverständlich mittelalterlich gewandet und will die afa-Besucher auf die Markttage in Aichach einstimmen.Für die Kinder gibt es ein Geschicklichkeitsspiel, außerdem können bei einem Quiz attraktive Preise – unter anderem Eintrittskarten für das Ritterturnier in Aichach – gewonnen werden. Gefragt wird, aus wie vielen Gliedern das Kettenhemd gemacht wurde, das am Stand zu sehen ist. Irmi Gutmann aus Aichach bietet wechselnde Suppen aus dem Suppentopf an und Tom Arnold zeigt vor dem Wohnzelt, wie Königsketten gemacht werden. Im Rahmenprogramm trat am ersten Messesonntag außerdem „Graculi exsultanti“, die Tanzgruppe der Freunde des Mittelalters, auf.Einstimmen auf die Mittelalterlichen Markttage kann man sich auch auf der neuen Homepage der Stadt Aichach für diese Veranstaltung. Unter www.markttage-aichach.de finden Besucher und Teilnehmer Informationen zum Programm, zu den engagierten Musikern, Gauklern, Trommler und Rittertruppen, zu Lagern und Umzügen, zu Öffnungszeiten und Pflasterzoll. Schöne Bilder aus vergangenen Markttagen dokumentieren die stimmungsvolle Atmosphäre und das abwechslungsreiche Programm des Aichach Mittelalterfestes. Die neue Homepage ist responsiv und kann damit auch mit Smartphone und Tablett genutzt werden.Weitere Informationen erhalten Sie im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251/ 902-0.