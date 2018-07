Mittelalterliche Markttage 2018: Drei Tage Spectaculum in Aichach

Wir befinden uns im Jahre 1418: Der Wittelsbacher Herzog Ludwig im Barte gibt die Arbeiten zur Verstärkung der Befestigungsanlagen von Aichach in Auftrag. Ein Wappenstein an der Spitalkirche in Aichach erinnert bis heute daran.Herzog Ludwig weilte fortan öfters in Aichach. 1420 gründete er in der so genannten Aichacher Einigung einen Schutzbund von 61 Rittern und 16 Städten. Bei seinen Besuchen in Aichach ließ er sich von den Aichacher Wirten und Kaufleuten verköstigen. Es war eine der Blütezeiten der Stadt Aichach. Auch daran erinnern die Mittelalterlichen Markttage 2018.Auf fünf Bühnen - über das Festgelände verteilt - erwartet die Besucher Gaukelei und Zauberei, Theateraufführungen, mittelalterliche Musik und Tanz, Marionettentheater, Feuershows und Akrobatik. Musikalischer Höhepunkt sind Furunkulus, eine vierköpfige Band mit Musik, die verzaubert und mitreißt: Mit Sackpfeifen und Perkussion, aber auch mit nachgebauten Instrumenten nach mittelalterlichem Vorbild spielt Furunkulus Lieder, die einen förmlich in die darin erzählte Geschichte hineinsaugen.Mutige Recken, edle Pferde, Feuerschau, Kämpfe mit Schwert und Morgenstern ... Bei den Ritterspielen und Schwertkämpfen erwartet die Besucher spektakuläre Vorführungen am Turnierplatz an der Martinstraße. Die Herzog Tassilo Ritter und die Schiltberger Hofbergritter geben mehrere Vorführungen, außerdem sind wieder Greifvogelvorführungen im Programm.Nicht verpassen sollte man eines der beiden spektakulären Nachtturniere! Der Eintritt für die Ritter- und Nachtturniere beträgt für Erwachsene sieben Euro und für Kinder (bis 12 Jahre) drei Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Info-Büro der Stadt Aichach (Tel. 08251/902-0), an den Markttagen am Info-Stand der Stadt Aichach und an der Kasse am Turnierplatz jeweils eine Stunde vor Beginn.Die Hexe Roxana entführt in eine Welt aus Mystik, Tanz, Artistik und die Kunst der Fakire. Als Spinnenfrau erklimmt sie kopfüber ihr Netz in sechs Metern Höhe und bietet faszinierende Artistik in schwindelerregender Höhe. Die Aichacher Hexe Beltana verzaubert mit ihrem Zaubertrank Groß und Klein. In der Zauberstraße (Hubmannstraße) sagt eine Wahrsagerin den Besuchern mit der Glaskugel und Karten ihre Zukunft voraus. Auf einer kleinen Bühne bietet der Medicus, Alchimist und Scharlatan al Corbo Zauberei aus dem 16. Jahrhundert. Und das Wittelsbacher Museum im Unteren Tor zeigt die Sonderausstellung „Magie und Aberglaube im Mittelalter“. Sie gibt Einblick in die magische Gedankenwelt des Mittelalters.In den öffentlichen Gerichtsverhandlungen der Altbayerischen Theaterfreunde wird für Recht und Ordnung im mittelalterlichen Aichach gesorgt. Es wird ein Giftmord und ein Liebesprozess mit dem Titel "Liebe macht blind" verhandelt.Täglich finden Umzüge statt: Am Freitag zieht der stimmungsvolle Fackelumzug ab 21 Uhr durch die Stadt, am Samstag gibt es ab 14.30 Uhr einen Kinderumzug und um 18 Uhr findet der Sternmarsch der Fanfarenzüge statt. Im tiefen Mittelalter waren es Leute vom "Fahrenden Volk", die ihre Trompetenkünste der Öffentlichkeit vorstellten und damit ihren Lebensunterhalt verdienten. Den Höhepunkt bildet der Große Festumzug am Sonntag ab 14 Uhr.Am Unteren Stadtplatz zwischen dem gotischen Stadttor und dem historischen Rathaus ist das Handwerkerviertel angesiedelt. Den ganzen Tag über gehen die Handwerker ihren Fertigkeiten nach und lassen sich dabei über die Schulter schauen, etwa in der Korbflechtwerkstatt, beim historischen Papiermacher und in einer Feldschmiede. Und der Aichacher Hinterhofbräu führt zweimal täglich historisches Bierbrauen vor.Für die Kleinen gibt es bei den Markttagen ein eigenes mittelalterliches Kinderspectaculum. Im Spitalgarten bieten die Aichacher Kindergärten und Grundschulen ein tolles Programm an: Hier können Kinder ihre eigenen Schwerter und Schilder bemalen, Schmuck basteln, Sackhüpfen und auf Kamelen reiten. Die Buben und Mädchen können sich außerdem am großen Kinderturney beteiligen oder auf einer kleinen Bühne unter anderem die Künste des Propellermanns bewundern oder sich zeigen lassen, wie sich ein Ritter kleidet. Einen ganz besonderen Einblick in die Welt des Mittelalters erhalten Kinder bei einer Führung durch die Ritter- und Handwerkerlager.Darüber hinaus gibt es über das Marktgelände verteilt für die Kinder weiter tolle Attraktionen wie Marionettentheater mit dem Kiepenkaspar, Bogenschießen, Streichelzoo, Wittelsbacher Mäuseroulette, ein Handkurbel-Karussell, Spiel und Spaß mit dem Propellermann, Specksteinschleifen in der Zauberstraße und vieles mehr. Das Kinderspectaculum ist geöffnet Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.Historisches Markttreiben bei den Mittelalterlichen Markttagen zu Aichach herrscht am Freitag, 7. September, von 18 bis 24 Uhr, am Samstag, 8. September, von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag, 9. September, von 10 bis 18 Uhr.Die Mittelalterlichen Markttage zu Aichach bieten ein einzigartiges Programm auf fünf Bühnen zu familienfreundlichen Preisen. Erwachsene zahlen für die drei Tage (ohne Ritterturnier) acht Taler, Gewandete und Jugendliche fünf Taler, Kinder bis Schwerthöhe 1,20 m sind frei. An den Stadttoren und -eingängen sind Torwachen postiert, an die das Pflasterzoll zu entrichten ist. (1 Taler = 1 Euro).Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können: Erstmals können in diesem Jahr schon vorab Eintrittsbuttons, Gutscheine und Karten für die Ritterturniere erworben werden. Gutscheine werden im Wert von drei und fünf Euro verkauft, sie können an allen Ständen der Aichacher Markttage eingelöst werden. Es gibt alles auch als Geschenkset im Leinensäckchen (ohne Aufpreis), zu erhalten im Info-Büro der Stadt Aichach (Stadtplatz 48, 86551 Aichach, Telefon 08251/902-0, Mail: mittelalterliche-markttage@aichach.de).Weitere Informationen zum Programm und allgemein zu den Mittelalterlichen Markttagen finden Sie unter www.markttage-aichach.de.