Mit dem Nachtwächter durch die Aichacher Altstadt

Neben der Stadtgeschichte und den Sehenswürdigkeiten kennt Nachtwächter Franz Gutmann viele Anekdoten und erzählt einiges aus dem Leben seiner „Vorgänger“. Oft waren es Handwerkergesellen oder frühere Soldaten, die sich als Nachtwächter etwas Geld dazu verdienten. Ab dem 13. Jahrhundert standen Nachtwächter in Diensten der Stadt Aichach.Aufgrund der großen Nachfrage im Frühjahr werden im September Führungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen angeboten. Am Freitag wird es eine etwas kürzere Tour geben (rund 90 Minuten), am Samstag wird sie rund zwei Stunden dauern. Dann bekommt Gutmann Unterstützung von seiner Stadtführerkollegin Sabine Dauber, auch als Hexe Beltana von den Mittelalterlichen Markttagen bekannt. An ausgewählten Standorten erwarten die Besucher kleine Einlagen und Szenen, die Einblick in den Alltag der Aichacher im Mittelalter geben.Treffpunkt ist an beiden Tagen der Eichenhain am Tandlmarkt (Tandlmarkt 13, vor dem Verwaltungsgebäude). Die Nachtwächterführungen sind kostenlos und es ist keine Anmeldung erforderlich.Weitere Informationen im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251 902-0.