Mit Abstand sicher radeln beim Tennisclub Wittelsbach -TCW Radltour 2020

Mit einem entsprechendem Hygiene- und Sicherheitskonzept "Mit Abstand sicher viel Spaß haben" wurden die Mitglieder eingeladen. Vor dem Start machte Vorstand Norbert Holzmann nochmals auf die einzelnen Punkte aufmerksam und wies auch hier nochmals auf Streckenabschnitte hin wo es eng werden würde und man dementsprechend größere Abstände benötigt. Schließlich machten sich ca. 25 Mitglieder an einem sonnigen Augustabend auf eine knapp 30 KM lange Runde durch den Landkreis. Gestartet am Tennisheim ging es lautstark über Wiesen, Felder und durch Wälder in Richtung Inchenhofen, wo Fahrtplaner Hubert Kreutmayr zusammen mit TCW Mitglied Anton Stützle eine Flugshow beim dortigen Modellflugverein organisierte. Hier konnten die TCWler Modellflugzeugaktionen in Perfektion erleben und staunen mit welcher Kreativität und Leidenschaft auch dieser Sport betrieben werden kann.Nach einem kleinen Schlenker ging es anschließend zum Schlussspurt nach Kühbach, wo man sich in einem Biergarten mit kühlen Getränken und leckeren Speisen belohnte.Die TCWler waren sich sicher, das war "mit Abstand" eine der besten Radltouren!