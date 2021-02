MC Aichach`s Winterzauber - Sissi`s Hofschlitten anno 1862

Träumen Sie virtuell mit uns mit! Stellen Sie sich vor Kaiserin Elisabeth (Sissi) lädt ein, man möge sich vor dem Sissischloss einzufinden um mit ihr persönlich eine Pferdeschlittenfahrt durch das verschneite Wittelsbacher Land zu machen. Tief eingewickelt in Decken bewegt sich der Schlitten durch eine atemberaubende, sonnige Winterlandschaft vorwärts, der Schnee knirscht, Atemluft ist durch die Kälte zu sehen und das gleichmäßige Traben der Pferde lässt einen träumen...der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt...!Für viele unbekannt ist das besonderes (Traum-) Fahrzeug von dem hier die Rede ist. Die Mitglieder des Motorclub Aichach e.V. kennen dieses in ihrem Bestand - den Sissi Hofschlitten aus dem Jahre 1862!Dieser Schlitten, gezogen mit Pferdekraft und ursprünglich aus dem Bestand des Grafen Andrassy aus Ungarn, ging in den 60er Jahren an den MC über. Das Wappen des Grafen Andrassy ist an der Hinterseite des Schlittens gut zu erkennen. In den 70er Jahren wurde der Schlitten dann für einige Jahre eingelagert und kam 2010 wieder, frisch gepolstert, zum Verein zurück. Der Schlitten diente dem MC Aichach schon oft als Schmuckstück und Dekoschlitten für z.B. Präsente bei der jährlichen Weihnachtsfeier oder vor der Motorsporthüttn auf dem Aichacher Christkindlmarkt. Auch im Rahmen einer Winterwanderung mit anschließender Fotosession der MC Mitglieder war er schon im Einsatz.2014 wurde ihm eine besondere Ehre zu teil! Er war er bei einer Sonderausstellung im Sissi Schloss zu Wittelsbach "Sissi - Fernweh einer Kaiserin" zu besichtigen und kam dort natürlich perfekt zur Geltung. Der MC wird sich in den nächsten Jahren noch einiges einfallen lassen, um dieses Schmuckstück zum Wohl der Allgemeinheit zur Geltung zu bringen.