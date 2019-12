Magisches Dinner

Aichach : Schloss Blumenthal |

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie einen magischen Abend voller Staunen und kulinarischer Köstlichkeiten.

Zauberkünstler des magischen Zirkels von Deutschland gastieren in Blumenthal. Lassen Sie sich zwischen den Gängen eines leckeren 3-Gang Menüs in die Welt der Zauberei und Magie entführen. Von poetisch bis komisch, von skurril bis subtil, immer jedoch unglaublich erstaunlich: die Magie findet vor Ihren Augen und teils auch in Ihren Händen statt.



Weitere Termine: 25.1. und 29.2.2020





79,- Euro p.P. inkl. Aperitif und 3-Gang Menü.



Reservierungen und Karten unter www.schloss-blumenthal.de/dinner oder per Mail feiern@schloss-blumenthal.de bzw. 08251 – 8904-300.