Lauschtouren waren 2020 besonders gefragt. Eine ist den Wittelsbachern gewidmet

Die Bayerisch-Schwaben-Lauschtour mit 20 Hörspaziergängen unter freiem Himmel hat 2020 alle Rekorde gebrochen. Unter den Top 10 war auch die Tour „Prinzessin Elisabeth und der legendäre Clan der Wittelsbacher“ rund ums Sisi-Schloss Unterwittelsbach. Sie dürfte von der Bayerischen Landesausstellung 2020 „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ profitiert haben.

Mehr Hörspiel als Audioguide

Einfach App herunterladen und los geht`s

Nach Angaben des Destinationsmarketing Bayerisch-Schwaben beim Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben stiegen die Downloadzahlen der kostenfreien App für iOS und Android im Vergleich zum Vorjahr um rund 200 Prozent auf über 39.000. Und auch bei den in der App genutzten Touren ging es mit plus 100 Prozent steil bergauf: 22.500 Touren wurden im vergangenen Jahr insgesamt geladen. Ganz offensichtlich, so das Team von Bayerisch-Schwaben, treffen sie gerade in Corona-Zeiten den Nerv. Denn für Abstand, Individualität und Frischluft ist bei allen Lauschtouren gesorgt.Die Lauschtouren sind keine herkömmlichen Audioguides. Es werden nicht nur Informationen weitergegeben, sondern „Geschichten“ erzählt. Manchmal ist es fast wie ein Hörspiel, wenn die Texte mit Geräuschen und Musik hinterlegt sind. So gibt es bei der Wittelsbacher Lauschtour unter anderem eine Hörprobe der Amalienpolka, komponiert von Herzog Max in Bayern. Außerdem erzählen Experten vor Ort die Geschichten, spannend und lustig. Zu Wort kommen unter anderem die langjährige Aichacher Stadtführerin Veronika Brix, Kastellan Brigitte Neumaier und Astrid Kellner von der Regio Augsburg Tourismus GmbH. Und Siegfried Bradl spielt die Zithermusik.Auf der Wittelsbacher Lauschtour erleben die Besucher eine etwas andere Elisabeth als in den bekannten Sissi-Filmen. Auf der gut zwei Kilometer langen Strecke von Unter- nach Oberwittelsbach erfahren die Teilnehmer an sechs Lauschpunkten viel über die Kindheit in Unterwittelsbach, ihre Familie und ihre sportlichen Ambitionen. Kaiserin Elisabeth war eine leidenschaftliche Wanderin, ist oftmals „schier gerannt“. Ihre Kammerfrauen konnten da nicht mithalten. Vermutlich war auch das eine Methode, dem strengen Hofzeremoniell in Wien zu entfliehen.Denn ihre Kindheit war sehr viel freier, wie Veronika Brix erzählt. Sisis Vater Herzog Max in Bayern, der frühere Besitzer des Wasserschlosses, war ein volksnaher Typ, weiß Brigitte Neumaier. In Wittelsbach ging er vor allem seiner Leidenschaft, der Jagd, nach und spielte Zither.Und dann geht es natürlich um die Familie, der die beiden angehörten: die Wittelsbacher. 738 Jahre langen waren sie als Herzöge, Kurfürsten und Könige die Herrscher Bayerns. Ihren Namen verdanken sie der Burg Wittelsbach, im 12. Jahrhundert Stammsitz der Familie. Was wäre am Burgplatz heute wohl los, wenn die Burg nicht 1209 geschleift worden wäre… So können die Besucher diesen geschichtsträchtigen Platz in aller Ruhe erkunden.Die Lauschtour kann zu jeder Jahreszeit begangen werden, der gesamte Weg ist gut ausgeschildert. Einfach die App herunterladen und losmarschieren. Parallel verläuft der Geschichtspfad, der prägende historische Ereignisse und Persönlichkeiten Aichachs in künstlerischer Weise erlebbar macht. Zurück geht es entweder über den gleichen Weg oder über den Geh- und Radweg und die Straße nach Unterwittelsbach.Weitere Informationen, Lauschproben und Karten sowie Bestellmöglichkeiten der kostenlosen Lauschtour-Broschüre finden sich unter www.bayerisch-schwaben.de/lauschtouren.