Lass Altes los & öffne Dich für Neues - Intuitionsreise "Plus"

Intuitionsreisen sind eine Einladung an Dein Unterbewusstsein.

Nachfühlen statt Nachdenken!

Zum Jahresende möchte ich Dir eine ganz besondere Intuitionsreise "PLUS" ans Herz legen. Unter dem Motto:"Lass Altes los und öffne Dich für Neues!" wirst Du mit Hilfe Deiner Intuition das alte Jahr dankbar abschließen und Dich dem neuen Jahr mit all seinen Potenzialen öffnen. Beschenke Dich selbst mit Deinem "Gefühl für 2018". Im Anschluss setzen wir dieses Gefühl kreativ um, so dass es Dich das ganze Jahr begleiten und unterstützen kann.Dauer: 19:00 - ca. 20:30 UhrKosten: 20€ inkl. MaterialVerbindliche Anmeldung bis 23.12.2017.Ich freue mich auf Dich!Ilona Schramm