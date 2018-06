Ladies First Sektpreview: Mamma Mia 2

Aichach : Cineplex Aichach |

Am 18. Juli zeigt das CINEPLEX Aichach in der Ladies First Preview den zweiten Teil vom Welterfolg "Mamma Mia" mit Meryl Streep, Pierce Brosnan und Amanda Seyfried. Wie immer gibt es ab 19 Uhr für die Ladies eine Piccolo Flasche Scarvy & Ray und eine Zeitschrift "Jolie" kostenlos dazu.



Inhalt: Die Sonne geht auf über Kalokairi, der zauberhaftesten aller griechischen Inseln. Seit den Ereignissen von Mamma Mia! sind einige Jahre vergangen, als Sophie (Amanda Seyfried) feststellt, dass sie ein Baby erwartet. Sie vertraut sich den besten Freundinnen ihrer Mutter, Rosie (Julie Walters) und Tanya (Christine Baranski), an und gibt zu, dass sie sich der Verantwortung vielleicht nicht gewachsen fühlt. Die beiden erzählen Sophie, wie ihre Mutter Donna damals Sam, Harry und Bill unter der Sonne Griechenlands kennen und lieben lernte - und wie sie, schwanger und auf sich allein gestellt, ihr Leben selbst in die Hand nahm.



