Anzeige

Kostenlose Stadtführung am 10. Februar in Aichach

Mehr über die Geschichte des Aichacher Stadtplatzes mit seinen stattlichen Bürgerhäusern und den zwei imposanten Stadttoren können Besucher wie Einheimische bei einer der kostenlosen Stadtführungen erfahren, die einmal im Monat angeboten werden. Am Sonntag, 10. Februar, findet die nächste kostenlose Führung mit Stadtführer Heinz Neumaier statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Unteren Tor vor dem Eingang zum Wittelsbacher Museum. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Die Termine für die weiteren Stadtführungen in diesem Jahr finden sich im Veranstaltungskalender der Stadt Aichach unter www.aichach.de. Informationen dazu gibt es auch im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251 902-0.

