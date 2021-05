KinoGruppeRusch plant Wiedereröffnung zum 1. Juli 2021 - Die Cineplex Kinos in der Region beteiligen sich an bundesweiter Kinoöffnung

Die acht Cineplex Standorte der KinoGruppeRusch werden, entsprechende Inzidenzen vorausgesetzt, ebenfalls eine Wiedereröffnung für diesen gemeinsam Termin anstreben, das gab Alexander Rusch von der Inhaberfamilie heute bekannt.„Wir benötigen zum einen ausreichend Vorlauf, um alle Prozesse wieder hochzufahren, aber vor allem auch ausreichend attraktive Filmware. Nur wenn alle Kinos bundesweit öffnen, können Verleiher Ihre Filme verläßlich vermarkten und Starttermine sicher planen. Ab jetzt können wir alle zielgerichtet auf den Neustart am 1. Juli hinarbeiten und unsere Maßnahmen bündeln,“ freut sich Alexander Rusch.Aber natürlich sind neben dem Termin, auch die Bedingungen für die wirtschaftliche Öffnung der Kinos bedeutend. Einig ist man sich daher mit allen Verbänden, dass es angesichts der erwiesenermaßen guten Hygienekonzepte mit leistungsfähigen Lüftungsanlagen und großen Abständen, keine Mundschutzpflicht am Platz geben darf. So erhofft man sich bis zur baldigen Wiedereröffnung und voraussichtlich weiterer sinkender Fallzahlen auch in diesem Bereich entsprechende Lockerungen.Alexander Rusch blickt optimistisch in die Zukunft. „An attraktiven Filmen besteht jedenfalls für lange Zeit kein Mangel, die Startlisten der Verleiher sind prall gefüllt, um nur eine Beispiele zu nennen, „Catweazle“, „Fast&Furious9“, „Kings of Hollywood“ oder „Peter Hase 2“, aber vor allem die bayerischen Kinos bekommen mit „Weißbier im Blut“ und „Kaiserschmarrndrama“ gleich zwei besonders tolle Sommerhighlights geboten.“Ihre Ansprechpartner*in für RückfragenSusanne SchubertSusanne Schubert - Leitung Marketing - Stellv. Leitung OperationsKinoGruppeRusch - Rudolf-Diesel-Str. 6a | 86551 AichachTel.: 08251 89 83 87 | Mobil: 0152 029 007 03 |susanne.schubert@cineplex.de