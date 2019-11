Kinderkrippe Pusteblume feiert stimmungsvolles Lichterfest

Alle Besucher wurden an diesem späten Nachmittag mit Lichterglanz und einer musikalischen Geschichte empfangen, bei der sogar schon die jüngsten Kitakinder mit verschiedenen Instrumenten mitwirkten. Danach war Zeit für eine kleine Stärkung, leckeren Punsch und natürlich für gemeinsame Gespräche. Auch gab es für die Kinder viel im dunklen Garten der Kita zu entdecken. Im Schein der vielen kleinen Lichter sah jeder noch so bekannte Winkel ganz anders aus.Zum Abschluss sagen die Kinder mit dem Team um Kita-Leitung Annette Schlüter noch ein gemeinsames Lichterfest-Lied. Stolz nahmen die Kinder am Ende ihre selbst gestalteten Lichter mit nach Hause. Und alle waren begeistert von dem gelungenen, stimmungsvollen Lichterfest.