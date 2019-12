Kegler feiern Weihnachten.

TSV-Sportkegler feierten Weihnachten

Zu der traditionellen Weihnachtsfeier der Sportkegler des TSV Aichach begrüßte Abteilungs-leiter Jürgen Küchler die anwesenden Kegler und Keglerinnen mit Anhang. Besonders begrüßte er dabei den Vorstand des TSV Aichach Klaus Laske mit Ehefrau Brigitte, Wolfgang Opiela mit Ehefrau Brigitte und Richard Hangl.Nach seiner Begrüßung übergab Jürgen Küchler das Wort an Klaus Laske, der in seinen Grußworten kurz auf den Sinn des Weihnachtsfestes einging. Abschließend wünschte er allen Anwesenden ein frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches und gesundes Jahr 2020.Nach einem vorzüglichen Essen folgte der besinnliche Teil.Dieser wurde hervorragend mit Texten und Musik von der Gruppe „Sialabecka Notendratzer“ (mit Katharina Schmid, Franziska Glas und Katharina Stegmair) gestaltet.Von Georg Gabriel und Jürgen Küchler erhielten die Spieler und Spielerinnen der Jugend ein kleines Präsent überreicht.Manfred Kappel und Jürgen Küchler überreichten an Michaela Hauke für ihre 4-jährige Tätig-keit als Beisitzerin einen Blumenstrauß.Für seine langjährige Mitarbeit in der Abteilungsleitung erhielt Klaus Maurer einen Gutschein überreicht.Danach ließ man die Weihnachtsfeier gemütlich ausklingen.