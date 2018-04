Jahreshauptversammlung des AWO Ortsvereins

Aichach : Gasthof Specht |

Der AWO Ortsverein Aichach lädt herzlich zur alljährlichen Jahreshauptversammlung ein. In gewohnter Weise wird der Vorstand des Ortsvereins über die aktuellen Entwicklungen und Ereignisse des Vereis berichten. Langjährige Mitglieder werden geehrt. Als besonderen Gast dürfen wir den AWO-Präsidiumsvorsitzender Dr. Heinz Münzenrieder begrüßen, er wird aktuelle Informationen zum AWO Neubau (Heim/Kindergarten) in Aichach geben.



Termin: Freitag 6. April 2018 um 15.00 Uhr im Gasthof Specht

Aus organisatorischen Gründen bitte anmelden bei Kristina Kolb-Djoka: 0157 57082461 oder per mail awo-ov-aichach@gmx.de