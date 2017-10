Intuitionsreise - Lebe innere Balance

Intuitionsreisen sind eine Einladung an Dein Unterbewusstsein. Nachfühlen statt Nachdenken!

In dieser Intuitionsreise darfst Du Dich auf die Suche machen, nach Deiner ganz eigenen Vorstellung von zufriedenstellender Balance. Ich lade dich ein, die wichtigsten Lebensbereichen diesbezüglich zu betrachten.Organisatorisches:Bitte bringe eine Iso- oder Yogamatte mit, warme Socken und falls nötig ein kleines Kissen.Wir beginnen pünktlich um 20:15 Uhr. Bitte sei rechtzeitig vor Ort.Kostenlose Parkplätze findest du direkt am Pavillon oder an der Straße.Ich freue mich auf dein Kommen!Infos und Anmeldung unter www.ilonaschramm.de oder Tel: 08251 9313363