Intuitionsreise - Finde Deine Kraftquelle

Intuitionsreisen sind eine Einladung an Dein Unterbewusstsein. Nachfühlen statt Nachdenken!

Kennst Du Situation im Alltag in denen Dir die Puste ausgeht? Du fühlst Dich energielos, hast Angst etwas nicht zu schaffen oder wünscht Dir Unterstützung - findest aber im Moment keine?Wäre es nicht schön, dann aufzurückgreifen zu können? Die dich unterstützt, trägt, und Dich rückbesinnen lässt auf Dein eigenes Potenzial und Deine eigene Kraft?An diesem Intuitionsreiseabend unterstütze ich Dich Deine ganz persönliche Kraftquelle zu finden und tief in Dir zu verankern, so dass Du immer wieder darauf zurückgreifen kannst.Organisatorisches:Bitte bringe eine Iso- oder Yogamatte mit, warme Socken und falls nötig ein kleines Kissen.Wir beginnen pünktlich um 20:15 Uhr. Bitte sei rechtzeitig vor Ort.Kostenlose Parkplätze findest du direkt am Pavillon oder an der Straße.Ich freue mich auf dein Kommen!Infos und Anmeldung unter www.ilonaschramm.de oder Tel: 08251 9313363