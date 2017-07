Großes Ferienrätsel der Stadtbücherei Aichach

Aichach : Stadtbücherei |

Für alle Kinder im Lesealter von 6 bis 12 Jahren veranstaltet die Stadtbücherei Aichach ein Ferienrätsel. Mittelpunkt des Rätsels sind das Medium Buch und die Bücherei. Ab Montag, dem 17. Juli 2017, liegen die Unterlagen für die Teilnahme in der Stadtbücherei aus. Sie können aber auch von der homepage (www.stadtbuecherei-aichach.de) heruntergeladen werden. Der letzte Abgabetermin für das gelöste Rätsel ist am Mittwoch, 13. September direkt in der Bücherei. Die Lösung kann aber auch außerhalb der Öffnungszeiten in den Briefkasten der Bücherei am Pfarrzentrum eingeworfen werden. Während des Pfarrfestes am Sonntag, 17. September 2017 wird der/die Gewinner/in ermittelt. Die Ziehung erfolgt aus den richtigen Antworten der anwesenden Rätselteilnehmer. Das gesamte Team der Stadtbücherei wünscht allen viel Glück und Spass beim Raten!