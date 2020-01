Großer Secondhand Faschingsmarkt in Aichach, Freitag 31. Januar 2020, 15-18 Uhr, Pfarrzentrum Haus "St. Michael", Schulstraße 8, Aichach

Secondhand-Faschingsmarkt in Aichach

aktion hoffnung und Missionskreis Aichach veranstalten Benefizverkauf zugunsten der Schulausbildung in Uganda



Erlös des Marktes für Schulausbildung in Uganda bestimmt

Die aktion hoffnung geht mit ihren Secondhand-Faschingsmärkten auf Tournee und macht am Freitag, 31. Januar 2020 in Aichach Halt. Gemeinsam mit dem Missionskreis Aichach lädt die Hilfsorganisation zum zwölften Mal zum Benefizverkauf ein.„Vom Polizei- und Clownskostüm über die Federboa bis hin zu glitzernden Abendkleidern und ganz besonderen indischen Kleidern finden große und kleine Faschingsfreunde eine Auswahl von mehr als 2.000 Kostümen und dazu passende Accessoires zu jedem Thema“, stellt Karin Stippler, die für die aktion hoffnung die Märkte organisiert, das Angebot vor. „Die Kunden erwartet beim Markt in Aichach eine Verkaufsfläche von über 150 Quadratmetern“, so Stippler weiter. Johannes Müller, Geschäftsführer der aktion hoffnung macht deutlich, dass der Einkauf beim Secondhand-Faschingsmarkt eine Win-win-Situation ergibt. „Der Kunde schont durch den Kauf die Ressourcen und seinen Geldbeutel und spendet zugleich zugunsten eines Entwicklungsprojektes.“ Während des Marktes bieten die Veranstalter Kaffee und Kuchen an.Der Reinerlös aus dem Benefizverkauf in Aichach kommt der „St. Martin Percoto Primary and Vocational School“ in Mityana, Uganda zugute. Die bereits im Jahr 1995 gegründete Schule ermöglicht besonders Kindern aus sozial schwachen Familien einen fundierten Unterricht. Der Gründer der Schule, Fr. Joseph Sserunjogi, ist seit 24 Jahren rund um Aichach bestens bekannt, da er regelmäßig in den Pfarreien die Urlaubsvertretung übernimmt. „Gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort haben wir entschieden, Kindern in Uganda mit Hilfe des Faschingsmarktes eine Zukunftsperspektive zu schenken“, informiert Johannes Müller. „Durch den Einkauf hilft jeder mit, langfristig die Schule zu sichern“, so Müller weiter.