Führungen durch die Aichacher Altstadt

Nachtwächter Franz Gutmann kennt nicht nur die Stadtgeschichte und die Sehenswürdigkeiten, sondern auch viele Anekdoten aus dem Leben seiner „Vorgänger“. Am Freitag, 8. November, um 18 Uhr, bietet er wieder eine Nachtwächterführung an. Treffpunkt ist der Eichenhain am Tandlmarkt (vor dem Verwaltungsgebäude).Mehr über die Geschichte des Aichacher Stadtplatzes mit seinen stattlichen Bürgerhäusern und den zwei imposanten Stadttoren können Besucher wie Einheimische bei einer Stadtführungen am Sonntag, 10. November 2019, erfahren. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Unteren Tor vor dem Eingang zum Wittelsbacher Museum.Sowohl die Stadt- wie auch die Nachtwächterführung ist kostenlos und es ist keine Anmeldung erforderlich.Weitere Informationen im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251 902-0.