Frauen-Film-Frühstück: Mamma Mia 2

Exklusiv für Euch Frauen, die sich in geselliger entspannter Atmosphäre einfach mal eine kleine Auszeit aus dem Alltag gönnen wollen, veranstaltet das CINEPLEX Aichach am Donnerstag, den 26. Juli wieder das beliebte Frauen-Film-Frühstück.



Gespielt wird dieses Mal die Fortsetzung vom Welterfolg "Mamma Mia 2".



Ab 9 Uhr öffnet das Kino seine Türen und begrüßt Euch mit einem Glas Sekt bevor ihr ein kleines, im Preis von nur 12€ inkludiertes Frühstück mit einem Teilchen wie Breze oder Semmel etc. mit Butter und Marmelade genießen können. Für grenzenlosen Kaffeegenuss ist mit der Kaffee-Flatrate gesorgt. Um 10 Uhr startet dann werbefrei der Film.



Inhalt: Die Sonne geht auf über Kalokairi, der zauberhaftesten aller griechischen Inseln. Seit den Ereignissen von Mamma Mia! sind einige Jahre vergangen, als Sophie (Amanda Seyfried) feststellt, dass sie ein Baby erwartet. Sie vertraut sich den besten Freundinnen ihrer Mutter, Rosie (Julie Walters) und Tanya (Christine Baranski), an und gibt zu, dass sie sich der Verantwortung vielleicht nicht gewachsen fühlt. Die beiden erzählen Sophie, wie ihre Mutter Donna damals Sam, Harry und Bill unter der Sonne Griechenlands kennen und lieben lernte - und wie sie, schwanger und auf sich allein gestellt, ihr Leben selbst in die Hand nahm.



Die Tickets gibt es diesmal nur direkt an der Kinokasse zu kaufen!!