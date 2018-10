Frauen-Film-Frühstück: Der Nussknacker und die vier Reiche

Aichach : Cineplex Aichach |

Am Donnerstag, den 08. November haben wir genau das Richtige für einen entspannten Vormittag unter Freundinnen: wir veranstalten wieder das beliebte Frauen-Film-Frühstück mit Kaffee-Flat im CINEPLEX Kino Aichach und zeigen anschließend den Film „Der Nussknacker und die vier Reiche".



Ab 9 Uhr könnt ihr Euch bei einem tollen Sekt Frühstück zurücklehnen, danach entführen wir Euch mit dem Film "Der Nussknacker und die vier Reiche" in die fantastische Disney Märchenwelt.

Das geheimnisvolle Fantasy-Abenteuer mit Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren und Morgan Freeman. Regie führte Lasse Hallström, der bereits bei anderen großen Hollywood Produktionen, wie zum Beispiel Chocolat - Ein Biss genügt..., die Zügel in der Hand hielt.



Für nur 12 € bekommt ihr ein Frühstück mit einem Teilchen wie Breze, Semmel oder Crossaint mit Butter, Marmelade, Nutella oder Frischkäse und der Filmeintritt ist auch mit dabei. Für grenzenlosen Kaffeegenuss ist mit der Kaffee-Flatrate gesorgt. Um 10 Uhr startet dann werbefrei der Film.